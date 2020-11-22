Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi belli oldu

Azerbaycan tezkeresine yönelik açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin 1 yıl süreli görev yapacağını belirtti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, Azerbaycan topraklarında Rusya Federasyonu ile bir Ortak Merkez oluşturulması için Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi hazırlandı.

Hazırlanan bu tezkere ise TBMM'de kabul edildi.

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop da tezkereye ilişkin açıklama yaparak Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresini duyurdu.

MEHMETÇİK 1 YIL GÖREV YAPACAK

Şebnem Aktop'un açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Bu çerçevede Mehmetçik, Rusya Federasyonu ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği tüm faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır. Söz konusu merkezin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler devam etmektedir.

"BİRLİKLERİN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI"

Bölgeye sevk edilecek birliklerimizin hazırlıkları tamamlanmıştır. Kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimiz Azerbaycan Türk'ünün haklı davasında tüm imkânlarımızla yanlarındayız."