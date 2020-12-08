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    Türk askerleri Bakü sokaklarını inletti

    Türk askerleri Bakü sokaklarını inletti

    Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda, askeri geçit töreni düzenlenecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 13:04
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 13:47
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    Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran 3 bin Azerbaycan askerinin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.

    Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.

    10 Aralık'ta yapılması öngörülen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

    TÜRK KOMANDOLARI PROVA YAPIYOR

    Bu zafer yürüyüşünde Azerbaycan ordusuna, Türk komandoları da eşlik edecek.

    Törene sayılı günler kala Bakü sokaklarına inen Türk komandoları, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarıyla sokakları inletmeye başladı.

    Türk askerleri Bakü sokaklarını inletti ViDEO

    Türk askerleri Bakü sokaklarını inletti #1

    Türk askerleri Bakü sokaklarını inletti #2

    Türk askerleri Bakü sokaklarını inletti #3

    Türk askerleri Bakü sokaklarını inletti #4

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