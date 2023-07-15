Türk bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dalgalandı Fetullahçı hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev Türk bayrağı asıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşamını yitiren kahramanlar

7 yıl önce Fetullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminde, destansı bir direniş yaşandı.

Sokaklara dökülen binlerce vatandaş, kendilerine yöneltilen namluların, tankların üzerine yürüdü.

Kahramanlar anılıyor

Şehit olan 251 vatandaşın acısı tazeliğini korurken, her yıl 15 Temmuz'da da anılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile şehit ve gazi yakınları, köprünün Anadolu Yakası girişindeki Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde bir araya geldi.

"Şehitlerimize ve yakınlarına söz veriyoruz, bayrak asla inmeyecek"

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Turunç, şöyle konuştu:

Burada asacağımız bayrak, bu topraklarda binlerce yıl olduğu gibi göklerde dalgalanacak. Çünkü o bayrak bizim özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü. Şehitlerimiz de o mana ve ruhu bildikleri için hayatlarını seve seve ortaya koydular. Şehitlerimize ve yakınlarına söz veriyoruz, bayrak asla inmeyecek, vatan bölünmeyecek ve bu millet asla esir olmayacak. Binlerce yıl özgürlüğünü ve bağımsızlığını sürdürerek dünya milletlerine de örnek bir millet olarak yoluna devam edecek.

Türk bayrağı şehitler için dalgalandı

Turunç'un açıklamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasına kadar yürüyen gruptakiler 10 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Türk bayrağını birlikte asarak sarkıttı.

Türk bayrağının iki tarafına "Vatan, millet aşkına" ve "Yedi yıl önce bu gün burada 34 can vatan uğruna şehit oldu, rahmet ve minnetle" yazılı iki afiş asıldı.