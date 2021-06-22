Euro
10.419
-0.36%
Dolar
8.7529
-0.19%
Altın
501.46
-0.27%
Borsa
1.403
0.33%
Bitcoin
288.460
-0.76%
EXEN Coin
28.37
-3.83%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C
    Türk bayrağı üzerinde yemek yenilmesine sert tepki

    Türk bayrağı üzerinde yemek yenilmesine sert tepki

    İlçe teşkilatı toplantısında masalara serilen Türk bayrağına sofra bezi muamelesi yapılması sert tepkiyle karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz günlerde Kocaeli AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı'nda sandık başkanları toplantısında, masalara Türk bayrağı serildi.

    Daha sonra toplantı sırasında yapılan yiyecek ikramları bayrakların üzerine konuldu.

    SOFRA BEZİ MUAMELESİ

    Türk bayraklarının sofra bezi muamelesi gördüğü toplantının kareleri, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

    Parti üyelerinin bu davranışı sonrası taraflı tarafsız çok sayıda vatandaş, sosyal medyadan bu olaya tepki gösterdi.

    Türk bayrağı üzerinde yemek yenilmesine sert tepki #1

    Türk bayrağı üzerinde yemek yenilmesine sert tepki #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir