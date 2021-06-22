Türk bayrağı üzerinde yemek yenilmesine sert tepki

İlçe teşkilatı toplantısında masalara serilen Türk bayrağına sofra bezi muamelesi yapılması sert tepkiyle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı'nda sandık başkanları toplantısında, masalara Türk bayrağı serildi.

Daha sonra toplantı sırasında yapılan yiyecek ikramları bayrakların üzerine konuldu.

SOFRA BEZİ MUAMELESİ

Türk bayraklarının sofra bezi muamelesi gördüğü toplantının kareleri, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Parti üyelerinin bu davranışı sonrası taraflı tarafsız çok sayıda vatandaş, sosyal medyadan bu olaya tepki gösterdi.