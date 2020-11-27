Türk Bayraklı ticari geminin durdurulması nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı

Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı şekilde durdurulan Türk Bayraklı ticari geminin aranmasına ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma açıldı.

Geçtiğimiz günlerderde Doğu Akdeniz sularında, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşımak üzere seyir halinde olan Türk vbayraklı gemi, Alman fırkateyni tarafından aramaya tabi tutulmuştu.

Hukuk dışı yapılan aramanın ardından Almanya, Türkiye'nin itirazı ile aramayı durdurmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk bayraklı ROSELİNE-A isimli ticari geminin, açık denizde durdurulmasına yönelik harekete geçti.

22.11.2020 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde durdurulup aranması nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı.