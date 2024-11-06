Türk Devletler Teşkilatı’nın yeni bayrağı kabul edildi

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Türk dünyasının kalbi Kırgızistan'da...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov`un ev sahipliğinde "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" temasıyla düzenlenen zirve için liderler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

DİKKAT ÇEKEN KARAR

Zirve toplantısında teşkilatın yapısına yönelik önemli bir karar alındı.

ORTAK KARARLA ALINDI

İlk olarak 2012 yılında yapılan bayrağın yerini son zirvede ortak bir kararla yeni bayrak yerini aldı.

Bu konudaki karar, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Bişkek'teki 11. Devlet Başkanları Zirvesi'nde alındı.

Bayrak; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan liderleri İlham Aliyev, Kasım Comart Tokayev, Sadir Caparov, Recep Tayyip Erdoğan ve Şevket Mirziyoyev tarafından onaylandı.

YENİ BAYRAĞIN ANLAMI

Türk Devletleri Teşkilatı’nın yeni bayrağındaki sekiz köşeli yıldız, Türklüğün sembolünü ifade ediyor.

Bayrağın tasarımında sekizgen, hilal ve yıldız ile turkuaz mavisi bir zemin üzerinde, eşit dağılan düz ışınlara sahip bir güneşin yer aldığı belirtildi.

MAVİ RENK TÜRK MİLLETLERİNİN BİRLİĞİNİ İFADE EDİYOR

Mavi arka plan berrak gökyüzünü, barışı ve refahı simgeler. Bu tek renkli arka plan Türk milletlerinin birliğini ifade eder.

Tarihsel olarak mavi, Türk kültürü ve gelenekleriyle ilişkilendirilmiştir ve kültürel önemini daha da pekiştirmiştir.

SEKİZGEN KÖŞE, TÜRK DEVLET YAPISINI TEMSİL EDİYOR

Sekizgen, yüzyıllardır süregelen Türk devlet yapısını temsil eder ve cumhuriyetin onaylanmasının, istikrarın, birbirine bağlılığın ve ortak Türk kültürel mirasından gelen gücün işaretini simgeler.

Türk ve İslam geleneklerinde sekizgen, örgütün ileriye giden yolu için bir işaret fişeği görevi gören bir rehberlik ve bilgelik sembolüdür.

GÜNEŞ, TÜRK DÜNYASININ ORTAK VİZYONUNU ANLATIYOR

Güneş, eşit şekilde dağılan kırk düz ışınıyla ışığı, açıklığı ve canlılığı sembolize eder.

Işınlar, Türk dünyasının yolunu aydınlatan, onu daha parlak ve daha müreffeh bir geleceğe yönlendiren paylaşılan değerleri ve ortak vizyonu temsil eder.

HİLAL VE YILDIZ, TÜRK DEVLETÇİLİĞİNİ İFADE EDİYOR

Türk dünyasında iyi bilinen bir sembol olan hilal ve yıldız, Türk devletçiliğini, büyümeyi, geleceğe yönelik özlemleri ve ilerlemeyi temsil eder.

Bu unsurlar, Türk devletlerinin zengin ortak tarihine dayanan örgütün dinamik ve ileriye dönük ruhunu yansıtır.

Bu bayrak, Türk Devletleri Örgütü'nün misyonunun merkezinde yer alan Türk kimliğinin, birliğinin, ortak mirasının ve kapsamlı işbirliğinin temel sembollerini bünyesinde barındırmaktadır.