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    Türk Devletleri Teşkilatı, 11 Ocak'ta Kazakistan için toplanacak

    Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 13:37
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    Türk Devletleri Teşkilatı, 11 Ocak'ta Kazakistan için toplanacak

    Kazakistan'da akaryakıt zamlarıyla birlikte başlayan sokak eylemleri devam ederken, resmi temaslar sürüyor.

    Ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiğine dair açıklama yapan Türkiye'de, Kazakistan'ın istikrarının sağlanmasına yönelik açıklama yaptı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI TOPLANIYOR

    Görüşmede Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları ile ilgili alınan olağanüstü toplantı kararı ele alındı.

    DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞECEK

    11 Ocak'ta yapılması planlanan toplantıyla ilgili değerlendirme yapan iki mevkidaş, ülkedeki son durumu konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'a verilen desteği yineledi.

    Türk Devletleri Teşkilatı, 11 Ocak ta Kazakistan için toplanacak #1


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