Toplantı, Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Aksakallar Konseyi'nin sorumluluğu artmaktadır" dedi.

İstanbul, 12'nci Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları toplantısına ev sahipliği yaptı.

Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'den katılım sağlandı.

YILDIRIM İLK KEZ KONSEY'E BAŞKANLIK ETTİ

Toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan'dan Hasan Hasanov, Kazakistan'dan İkram Adyrbe, Kırgızistan'dan Medetkhan Sehrimkulov, Özbekistan'dan Bakhtiyor Sayfullayev katıldı. Yıldırım, ilk kez Aksakallar Konseyi'ne başkanlık etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları İstanbul'da toplandı ViDEO

GÜNDEM TÜRK DEVLETLERİ'NİN İLİŞKİLERİ

Açılış konuşmasını, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev gerçekleştirdi.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Türk Devletleri'nin ekonomik, sosyal, kültürel alanlardaki ilişkileri gibi konular ele alınacak.

AKSAKALLAR KONSEYİ'NİN YAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

Yıldırım, konuşmasında, "Bildiğiniz üzere kısa süre önce İstanbul'da düzenlenen 8'inci Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde devlet başkanlarımız önemli tarihi kararlar aldılar. Bunlardan bir tanesi de Aksakallar Konseyi ile ilgiliydi. Alınan kararla birlikte Aksakallar Konseyi'ni yönetmeliği yenilendi ve yapısı güçlendirildi. Ümit ediyorum Aksakallar Konseyi yeni yapısıyla önümüzde ciddi projelerde daha fazla katkı sağlayacak, yön gösterici rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

"SORUMLULUĞUMUZ ARTIYOR" AÇIKLAMASI

"Türk Devletleri Teşkilatı günden güne büyüyor ve güçleniyor. Üstlendiği sorumluluk her geçen gün daha da artıyor. Gerek bölgede gerek dünyada daha önemli bir organizasyon haline geliyor. Bu gelişme içerisinde Aksakallar Konseyi'nin de sorumluluğu artmaktadır. Biz Aksakallar olarak alacağımız kararlarda, yapacağımız tavsiyelerde, gerçekleştireceğimiz çalışmalarla teşkilatımızın yükselmesine çalışmalarına önemli katkı sağlamayı düşünüyoruz.

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Devlet başkanlarının belirledikleri istikamet doğrultusunda Türk dünyasının, Türk devletleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda katkı sağlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Bugünkü toplantımız bu amaca yönelik bir başlangıçtır. 8'inci İstanbul Zirvesi'nde 2040 vizyonu kabul edildi. 2040 vizyonunun içerisinde de beş yıllık iş planı ve stratejik planlar var.

TİCARET, ULAŞIM, İLETİŞİM...

Tabiatıyla beş yıllık bu plan içerisinde yer alan eylemlerin bir eşgüdüm içerisinde tek tek ele alınması, bu konuda çeşitli etkinlikler yapılması raporlar hazırlanması ve üye ülkeler arasındaki entegrasyonun uyumu gerek ticaret ve ekonomik konular, ulaşım ve iletişim altyapı konuları gerekse kültürel ve diğer konularda geliştirilmesi temel amacımız içerisinde yer alacaktır."