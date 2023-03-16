Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Ankara'da başladı Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Ankara'da düzenleniyor. Zirve aile fotoğrafı çekimiyle başladı.

Türk dünyası deprem felaketinin ardından bir ve tek yürek oldu...

Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle bir araya geldi.

Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde toplandı.

Azerbaycan'ın teklifi üzerine düzenlenen zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov katılıyor.

Aile fotoğrafı çekildi

Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenen zirve, aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderleri tek tek karşıladı.

KKTC ilk kez bir zirvede yer alıyor

Geçen sene icra edilen Semerkant Zirvesi'nde gözlemci statüsü elde eden KKTC, ilk defa bir TDT Zirvesi'nde yer alacak.

Deprem konusunda görüş alışverişinde bulunulacak

Yaşanan büyük depremler üzerine Türkiye ile dayanışma için düzenlenen zirvede, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine dair konular ele alınıp, müşterek gündemde yer alan hususlarda görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Mirziyoyev, Aliyev ve Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin Cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi.

Dün yapılan görüşmelerde Erdoğan’ın ilk konuğu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de ayrı ayrı görüştü.

Konuk cumhurbaşkanları, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle Erdoğan’a ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin gündemindeki konular değerlendirildi.