Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesbaından, Devlet başkanlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türk dünyasının birlik, beraberlik, güvenlik ve refahına katkıları ve dirayetli liderliği için şükranlarını sunduğunu paylaştı.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirveye ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Devlet başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, başarı dileyerek, Türk dünyasının beraberlik ve refahına katlıları için şükranlarını sundu.

Fahrettin Altun, başkanların cümlelerini şöyle aktardı;

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve onurlu bir yol kat etti, dünyada güç merkezine dönüştü. Türk dünyasının güçlenmesinde de büyük hizmetleri olan değerli kardeşimin daha uzun yıllar büyük katkıları olacağına eminim.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzioyev

Türkiye’nin bugünkü başarılarında, kazanımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emsalsiz katkıları var. Tüm kardeş halklarımız adına Türk halkına seçimlerde aday olan kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

Türkiye uluslararası arenada güçlü, etkili, saygın bir devlet haline geldi. Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok büyük emeği var. Kendisine seçimlerde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Türk halkı size gerekli desteği verecektir.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde başarılar diliyorum. Kendisinin liderliğinde gerçekleştirilen reformlar Türk halkını kalkınmaya ve refaha taşıyacağına inanıyorum.

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov

Hürmetli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, bölgede ve dünyada barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlama konusunda büyük çalışmalar gerçekleştiriyor. Kendisini barış alanında Nobel ödülüne aday gösteriyoruz.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği altında Türkiye’de büyük ve harika gelişmeleri gerçekleşti; yeniden inşa sürecinin de başarılı olacağına eminiz. Rusya-Ukrayna arasında başarılı bir müzakere yürüten tek kişi o. Başkan Erdoğan’a müteşekkiriz.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar