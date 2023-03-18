Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirveye ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Devlet başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, başarı dileyerek, Türk dünyasının beraberlik ve refahına katlıları için şükranlarını sundu.
Fahrettin Altun, başkanların cümlelerini şöyle aktardı;
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve onurlu bir yol kat etti, dünyada güç merkezine dönüştü. Türk dünyasının güçlenmesinde de büyük hizmetleri olan değerli kardeşimin daha uzun yıllar büyük katkıları olacağına eminim.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzioyev
Türkiye’nin bugünkü başarılarında, kazanımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emsalsiz katkıları var. Tüm kardeş halklarımız adına Türk halkına seçimlerde aday olan kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
Türkiye uluslararası arenada güçlü, etkili, saygın bir devlet haline geldi. Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok büyük emeği var. Kendisine seçimlerde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Türk halkı size gerekli desteği verecektir.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde başarılar diliyorum. Kendisinin liderliğinde gerçekleştirilen reformlar Türk halkını kalkınmaya ve refaha taşıyacağına inanıyorum.
Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov
Hürmetli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, bölgede ve dünyada barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlama konusunda büyük çalışmalar gerçekleştiriyor. Kendisini barış alanında Nobel ödülüne aday gösteriyoruz.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği altında Türkiye’de büyük ve harika gelişmeleri gerçekleşti; yeniden inşa sürecinin de başarılı olacağına eminiz. Rusya-Ukrayna arasında başarılı bir müzakere yürüten tek kişi o. Başkan Erdoğan’a müteşekkiriz.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
BM 77. Genel Kurulunda ‘KKTC’nin resmi olarak tanınması ve Kıbrıs halkına uygulanan izolasyonun kaldırılması’ için dünya devletlerine çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kıbrıs davasına destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.