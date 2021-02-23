Türk Diyanet Vakıf-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, diyanet personelinin de ek gösterge beklediğini, bu beklentinin boşa çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, açıklamalarda bulundu.

Emeklilik sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapan Ünal, personelin 3600 ek göstergeden yararlanmak istediğini söyledi.

"EK GÖSTERGE RAKAMLARI YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Nuri Ünal, "Çalışanlarımızın bu beklentileri boşa çıkarılmamalıdır. Emekliliği geldiği halde, 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için bekleyen birçok kamu çalışanı bulunmaktadır. Önemli olan ise, yapılacak düzenlemenin bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek gösterge rakamlarının yeniden ve adaletli bir şekilde düzenlenmesi olacaktır. Kamu çalışanlarının ümidi boşa çıkarılmamalıdır. Hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda beklemekte olan ve bütün kamu çalışanlarını kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili Kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını ve yasalaşmasını talep etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

EK GÖSTERGE BEKLENTİSİ

Ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirlemek için kullanılıyor. Memurlar arasında ek gösterge maaş farkına neden oluyor. Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı olmuyor.