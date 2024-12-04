Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni dönem...

2011'de ivme kazanan Türkiye-Somali ilişkileri, iç savaş ve kıtlık gibi sorunlarla boğuşan Somali için can suyu, Afrika'ya açılan Türkiye için ise model oldu.

2011'de Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği tarihi ziyaret ile ivme kazanan Türkiye-Somali ilişkileri, her alanda gelişmeye devam ediyor.

ORUÇ REİS SOMALİ'DE

Türkiye enerjide kendi milli kaynaklarına kendi araçları ile yönelmişken, elde ettiği deneyimle uluslararası sahalarda da sismik araştırma ve sondaj girişimlerini başlattı.

Bu kapsamda Somali'yle mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alan Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali açıklarında görevini sürdürüyor.

3 SAVAŞ GEMİSİ EŞLİK EDİYOR

Somali açıklarında petrol ve doğalgaz arayan Oruç Reis'e ise güvenliğini sağlamak üzere 3 savaş gemisi eşlik ediyor.

Deniz korsanları tehlikesiyle dolu bu sularda çalışmalarını sürdüren kahramanlarımız Türkiye'den bir misafiri ağırladı.

NAZLI ÇELİK, TCG GEDİZ'İ ZİYARET ETTİ

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, filonun amiral gemisi olan TCG Gediz Fırkateyni’ni ziyaret etti.

Ailelerinden binlerce kilometre uzaklıkta Türkiye için görev yapan kahraman askerlerimizin görevlerini anbean takip eden Çelik önemli bir gazetecilik başarısına imza attı.

"BÜYÜK BİR ONUR VE GURUR DUYUYORUZ"

Çelik'e konuşan Somali Deniz Görevi Grubu Komutanı Tuğamiral Koray Vural, "Bu görevde olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Ülkemizden binlerce mil uzaklıkta harekatı idame etmek profesyonel donanmalarının yapabileceği bir iş" ifadelerini kullandı.

TCG GEDİZ GEMİSİ'NDE 24 SAAT

Fırkateynde görevli askerlerin her türlü ihtiyacının karşılandığının TCG Gediz Gemisi'nin mutfağına da inen Çelik, gemide 24 saatin nasıl geçtiğini uzak coğrafyalardan ülkemize duyurdu.