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    Türk drone’larının başarısı, Alman Bild’in gözünü korkuttu

    Türk drone’larının başarısı, Alman Bild’in gözünü korkuttu

    Alman gazete, Türk drone’larının, başta Azerbaycan, Suriye ve Libya’daki görevleri olmak üzere dünyanın her yerinde yenilmesi imkansız bir güç haline geldiğini kabul eden bir makale yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 10:28
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    Gösterdiği teknik gelişmeler ve saldırılara karşı olan başarısıyla tüm dünyanın gözünü çevirdiği Türkiye’nin insansız hava aracı sektörü, şimdi de Alman basınının yakın takibinde.

    YERLİ DRONE'LAR YABANCI DEVLETLERİN DE ENVANTERİNDE

    Türkiye’nin, başarılı İHA/SİHA üretimi sayesinde bölgede ciddi bir güç haline gelmesi, son zamanlarda dünyanın tüm önde gelen kuruluşlarının yayınladığı analizlerle tasdiklenirken, yerli üretim drone’ların yabancı devletler tarafından savunma envanterine katılması, birçok uluslarası başarıyı da beraberinde getirdi.

    Türk drone’larının başarısı, Alman Bild’in gözünü korkuttu #1

    Son olarak Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik işgal hareketine karşı mücadelede, işgal hareketinin seyrini değiştiren bir başarı sergileyen Bayraktar TB2’nin önlenemez yükselişine dair bir yazı kaleme alan Bild, kullandığı ifadelerle Türk drone’larına karşı duyduğu kıskançlığı gözler önüne serdi.

    "BAYRAKTAR TB2'NİN KARŞISINDA HİÇBİR GÜÇ DURAMIYOR"

    Bild, yayınladığı analizde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı Türk üretimi Bayraktar TB2’nin, yenilmesi imkansız performansıyla Ermenistan kuvvetlerini silip süpürdüğünü söyledi.

    Türk drone’larının başarısı, Alman Bild’in gözünü korkuttu #2

    Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki terör unsurlarına karşı da Bayraktar TB2’nin başarısından yararlandığını söyleyen Alman gazete, Türk drone’ların dünyanın her yanında önlenemez bir yükselişte olduğunu da kaydetti.

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