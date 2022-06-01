Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı bünyesinde kurulmuş olan Türk Dünyası İş Konseyi’ne bugün yapılan tören ile 3 önemli isim daha katıldı.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı bünyesinde kurulmuş olan Türk Dünyası İş Konseyi’ne bugün yapılan tören ile FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu ve Ankara Otonomi Başkanı Aydın Eerkoç ve Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı üye oldu.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nın yeni merkez binasında yapılan törene Vakıf Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Vakıf Başkan Yardımcısı Ayşe Türkmenoğlu Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Selvi, ATO Meclis Başkanı ve Türk Dünyası İş Konseyi Onursal Başkanı Mustafa Deryal ve Türk Dünyası Gençlik Konseyi Genel Başkanı Ramazan İzol katıldılar.

"Çalışmalarımızın beraberlikle daha güçlü olacağını düşünüyoruz"

Vakıf Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan törende yaptığı konuşmada kısaca şunları söyledi:

“Türk Dünyası İş Konseyimiz, Türk Dünyası ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkeler ile ekonomik iş birliğinin artması ve karşılıklı dış ticaret hacminin gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır. Konsey, iş insanları arasında koordinasyon, yardımlaşma ve iş birliğini sağlayarak hem Türkiye’de hem de yurt dışında ortak proje ve yatırımlar yapılmasına öncülük edecektir. Konseye sadece ehliyet ve liyakat sahibi, devletini ve milletini seven, Ahilik ilke ve prensiplerine bağlı dürüst, güvenilir ve erdemli iş insanları kabul edilmektedir. Bugün aramıza katılan yeni üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Onların da katkıları ile ülkemiz ve Türk Dünyası için çok önemli işler başaracağımıza gönülden inanıyorum. Çalışmalarımızın bu tür beraberliklerle daha da güçlü olacağına inanıyoruz.

Türk dünyası iş konseyine 3 isim daha katıldı



"Bir iyilik hareketi oluşturmak istiyoruz"

Vakfımız, Türk Dünyasının bir araya gelmesi konusunda birçok çalışmayı organize ederek başarılı işlere imza atmaktadır. Biz sadece parlamenterlerin olduğu bir vakıf değiliz. Bu çatı altında her meslek grubundan insanların olmasını istiyoruz. Önce vatanım diyen, önce bayrağım diyen, Türk Dünyasının geleceğini, kendi geleceğinden önde gören dürüst, temiz, ahlaklı ve namuslu insanların birlikteliğin verdiği güçle birçok faaliyete ve projeye imza atacağız. Bu çerçevede hepimizin birbirimize ihtiyacı vardır. Birlikte yol yürüyebileceğimiz birbirimize güvenebileceğimiz, gerektiğinde her türlü fedakârlığı yapabileceğimiz bir iyilik hareketi oluşturmak istiyoruz.”

Çalışkan, konuşmasının ardından yeni üyelere Üyelik Belgelerini takdim etti. Diğer katılımcıların da yeni üyelere teşekkür plaketlerini takdim etmesinin ve toplu bir resim çekilmesinin ardından program sona erdi.