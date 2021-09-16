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    Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı Bursa'ya verildi

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 12:22
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    Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı Bursa'ya verildi

    Özbekistan’ın Hive şehrinde, Türksoy Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı’nı düzenledi.

    Yapılan toplantıda, 2022 yılında ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ unvanının sahibi Bursa oldu.

    SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından duyurdu.

    Aktaş yaptığı açıklamada, "Mutluyuz, gururluyuz... Bursa’mız 2022 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ oldu. Hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

    Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı Bursa ya verildi #1

    Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı Bursa'ya verildi VİDEO

    Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı Bursa ya verildi #2

    Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı Bursa ya verildi #3

    Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı Bursa ya verildi #4

    Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı Bursa ya verildi #5

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