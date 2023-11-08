Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’ndan Filistin'e yardım kampanyası İsrail ordusunun 33 gündür bombardımana tuttuğu Gazze'de yaşayan Filistin halkı için harekete geçen Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, hayır kermesi düzenliyor.

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Dünya, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail-Filistin savaşını yakından takip ediyor.

İnsanlık dramına yol açan savaş görüntüleri, ateşkes çağrılarını da beraberinde getiriyor.

Bu süreçte Türkiye etkin bir rol oynuyor ve televizyon kanallarından kuruluş ve vakıflara kadar birçok alandan destek veriliyor.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'ndan Filistin halkına destek

Söz konusu sivil toplum kuruluşlarından biri de Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV).

Vakıf, acımasızca katledilen Filistin halkı için harekete geçti.

Bu kapsamda bir hayır kermesi organize ediliyor. TDPV'den yapılan açıklamaya göre, kermes geliri, başta Filistin halkı olmak üzere yardıma ihtiyacı olan herkes ile paylaşılacak.

2. el eşyaların satılacağı hayır çarşısına destek olmak isteyenler için de tablo, kıyafet, süs eşyası gibi kullanılabilecek durumdaki ürünlerin cuma gününe kadar vakfa ulaştırılması istendi.

Getirme imkanı olmayanların da vakıf tarafından ürün sayısına göre Ankara adreslerinden ürünlerin alınabileceği belirtildi.

İletişim ve adres bilgileri

Vakıf Adresi: Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı

İlkbahar Mahallesi 608. Sokak No: 7 Çankaya-ANKARA

İrtibat : Derya Hanım 0 312 229 04 00