Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'ndan Saniye Teyze'ye anlamlı hediye

TDPV Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan başkanlığındaki heyetin Balkan programında ortaya duygusal anlar çıkaran bir buluşma gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan başkanlığındaki parlamenter heyet, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova’yi kapsayan 7 günlük Balkan programını tamamlayarak yurda döndü.

Türbe ziyareti sonrası hediye takdim edildi

Programın son gününde Kosova’daki Murat Hüdavendigar türbesi ziyaretinde Vakıf Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, türbedar Saniye Teyze'ye hediye takdim etti.

Saniye Teyze'nin mutlu anları

Özbekistan Buharalı kocası yıllar önce fes giydiği ve göğsünde Türk bayrağı taşıdığı için Sırplar tarafından dövülerek öldürülen Saniye Teyze, ziyaretten çok memnun kalarak heyeti kapıya kadar uğurladı.

"Rabbim onu korusun, seçimlerde sabah akşam dua edeceğim ki Erdoğan kazansın"

Ziyaretten duyduğu mutluluğunu dile getiren Saniye Teyze, "Allah sağlık versin, Rabbim onu korusun. Seçimler geldiğinde sabah akşam dua edeceğim ki Erdoğan kazansın. 15 Temmuz'da onu Allah kurtardı." dedi.

Saniye Teyze: Rabbim Erdoğan'ı korusun VİDEO

