Türk Eğitim Sen açıkladı: Öğretmenlerin çoğu aldığı maaştan memnun değil

Türk Eğitim Sen açıkladı: Öğretmenlerin çoğu aldığı maaştan memnun değil

Türk Eğitim Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü için yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Türk Eğitim Sen 24 Kasım Öğretmenler Günü anketinin sonuçlarını duyurdu.

Ankete 15 bin 811 öğretmen katıldı. Yapılan araştırmada en düşük öğretmen maaşı 4 bin 369 lira seviyelerinde belirlenirken, tavan maaş ücreti de 5 bin 634 lira bandında seyretti.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 71'İ ALDIKLARI MAAŞTAN MEMNUN DEĞİL

Ankete katılan katılımcıların yüzde 82 virgül 8’i salgında mutfak harcamalarının arttığını belirtti. Ayrıca öğretmenlerin 71,7'si aldıkları maaşın yaptıkları işi karşılamadığını, % 22,7’si kısmen karşıladığını söylüyor.

Öğretmenlerin bütçesinden en çok pay ise gıda harcamalarına ayrılıyor.

Emekliliği gelen her 10 öğretmenden 6'sı, emekli olmayı istemediğini söyledi. Emekli olmak isteyenlerin bir numaralı gerekçesi ise mesleğin kendilerini yıpratması.

ÖĞRETMENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU, SAYGIN MESLEK OLARAK GÖRÜLMEDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR

Öğretmenler mesleğin toplumda yeteri kadar saygınlık görmemesinden de şikayetçi. Ankete katılanların yüzde 69,8'i öğretmenliğin toplum tarafından saygın bir meslek olarak görülmediğini düşünüyor.

Her 100 öğretmenden yalnızca üçü, öğretmenliğin saygın bir meslek olarak görüldüğü görüşünde. Öğretmenlere göre, mesleğin itibarını en çok "Salgın döneminde öğretmenler çalışmadan ücret alıyor" algısı zedeledi.

Öğretmenlerin yüzde 69.1'i 3 bin 600 ek gösterge isterken, yüzde 34.8'i Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu beklediklerini belirtti.