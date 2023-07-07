Türk Eğitim-Sen: Memura yapılan zam aslında ekonomiye katkı demektir Memur zamlarıyla ilgili konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Memura yapılan zam aslında ekonomiye katkı demektir” dedi.

İHA

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, memur ve memur emeklisine yapılan zamlar hakkında katıldığı bir radyo programında değerlendirmelerde bulundu.

Memur emeklisine yapılanların haksızlık olduğunu söyleyen Geylan, acilen maaş zamlarının revize edilmesini istedi.

"Artış durdurulamazsa yapılan maaş zamlarının hiçbir anlamı kalmayacaktır"

Son yıllarda enflasyon rakamlarının hızla yükselmesinden dolayı kamu çalışanlarının alım gücünün günden güne düştüğünü belirten Geylan şu ifadeleri kullandı:

2023 yılı ilk altı ayında 11.7’lik enflasyon farkı, toplu sözleşmenin gereği olarak yüzde 6’lık zam ile kümülatif olarak yüzde 17,55’lik oransal artış yapılacaktır. Bunun yanı sıra 8 bin 77 TL’lik seyyanen zam teklif ediliyor. Hepimizin bildiği gibi son yıllarda ülkemizde enflasyon rakamları hızla yükselmiş, çalışanlarımızın alım gücü düşmüş, yaşam maliyeti yükselmiş, ücretler gerçek anlamda gerilemiştir. Eğer gider kalemlerindeki bu artış durdurulamazsa yapılan maaş zamlarının hiçbir anlamı kalmayacaktır.

"Maaş zamları mutlaka revize edilmelidir"

Maaş zamlarının gerçeklerle uyuşmadığını ifade eden Geylan şöyle devam etti:

Türk-İş 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını 33 bin 752 TL, açlık sınırını da 10 bin 362 TL olarak açıkladı. AK Parti Grup Başkan Vekili, ‘Yüzde 85 oranında bir artış olacak’ dedi. Evet, oransal olarak yüksek görünse de yaşanılan gerçekler de ortadadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın ‘En düşük memur maaşı işçi maaşının altında kalmayacaktır’ sözünün gereği bugün Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde maaş zamları mutlaka revize edilmelidir.

"Memur aldığı zammı yastık altı yapmayacaktır"

Memurun aldığı zamları yastık altı yapmayacağını söyleyen Geylan açıklamasını şöyle sürdürdü: