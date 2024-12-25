AA

Suriye'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan tarihi anlarda muhaliflerin başarılı ilerleyişi ile 61 yıllık Baas rejimi çöktü..

Muhaliflerin Şam'ı da ele geçirmesiyle birlikte Esad Rusya'ya sığındı.

Ülkede acı izler silinmeye çalışılırken, Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), yerel sivil toplum kuruluşları (STK) ve Türk ekipleriyle birlikte dikkat çeken bir kampanyaya imza atıldı.

HALEP YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Suriye'de rejimin devrilmesiyle hayat normale dönerken, Halep'in yeniden inşası için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Suriye Sivil Savunması ve yerel STK'ler, kent merkezinde 14 gönüllü ekibin katılımıyla "Geri Döndük Halep" kampanyasını başlattı.

Türk ekiplerinin de katıldığı kampanyaya, 700'den fazla gönüllü destek verdi.

SURİYE BAYRAĞI AÇTILAR

Gönüllüler, kent merkezindeki parkları, meydanları, yolları ve kavşakları temizlemek, devrilen Baas rejimini simgeleyen her şeyi ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Ayrıca havadan çekilen fotoğrafta, kenti temizlemek için kolları sıvayan gönüllülerin yeni Suriye bayrağı açtığı görüldü.

Kampanya, 4 gün boyunca sürecek.

"HALEB'İ TEMİZLEMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Türk gönüllülerden Turgay Aldemir, "Türkiye'deki sivil toplum örgütleri, Beyaz Baretliler ile Suriyeli sivil toplum örgütleriyle Haleb'i temizlemek için bir araya geldik." dedi.

Aldemir, kampanya sayesinde Halep'in daha güzel günlere hazırlanacağını belirtti.

Suriye Sivil Savunma İlişkiler Koordinatörü Hacı Ömer de kampanya sayesinde şehirde hayatın yeniden canlanacağına işaret ederek halkı kampanyaya katılmaya çağırdı.

"ESAD RESİMLERİNİ KALDIRIYORUZ"

Gönüllülerden Ruba Seraceddin, ise şöyle konuştu:

Kamuya ait mekanları boyuyoruz, devrik rejim bayraklarını ve devrik lider Esad resimlerini kaldırıyoruz. Temiz bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.

Seraceddin, ekiplerin ayrıca tarım için ayrılmış alanlarda ağaç dikme, çiçek ekme ve ot biçme gibi işler yaptığını da aktardı.