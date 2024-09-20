"Türk Escobar" Urfi Çetinkaya yaşamını yitirdi "Türk Escobar" olarak akıllara kazınan Urfi Çetinkaya'nın tutuklu bulunduğunu cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi

Türk Escobar olarak bilinen Urfi Çetinkaya, şubat ayında düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

20 Şubat'tan bu yana cezaevinde olan Urfi Çetinkaya'nın, bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türk Escobar lakaplı Çetinkaya'nın hayatını neden kaybettiğine ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Aynı şekilde, Çetinkaya'nın cenazesine ilişkin detaylara da yer verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye'de ele geçirilen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen zanlıların tanıdıklarıyla kendilerine ait gemi, ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar olan 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 lüks araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı, 7 kiralık kasa ile çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdana tedbir konulmuştu.

"Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya ise 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.