Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: Ailem ordunun yanında kaldı

Ailesini ziyarete giden ve savaşın çıkmasıyla Türkiye'ye geri dönen Snizhana Bora; ülkeyi terk etmeyen annesinin askerlere yemek yaptığını, babasının ise orduya katıldığını anlattı.

Ukrayna'da yaşayan anne ve babasını ziyarete giden Ukraynalı Snizhana Bora, 1,5 yaşındaki çocuğuyla savaşın ortasında kaldı.

Mağdur kadın, günler süren çabaların ardından Türkiye'ye eşi Kutsal Bora'nın yanına dönmeyi başardı.

48 yaşındaki annesi ve 52 yaşındaki babasının kendi istekleriyle Ukrayna’da kaldığını, Ukrayna ordusuna yardımcı olduklarını anlatan Snizhana Bora, eşine kavuştuğu için mutluluk duyduğunu ancak kalbinin, ruhunun Ukrayna'da kaldığını söyledi.

"ANNEM ASKERLERİ TEDAVİ EDİYOR"

Snizhana Bora annesiyle arasında yaşanan konuşmayı şu sözlerle özetledi:

"Annem askeri hastanede askerlerin tedavisine yardımcı oluyor aynı zamanda yemek yapıyor. Annemi Türkiye’ye çağırdım ancak 'gerekirse burada savaşarak öleceğim. Eğer herkes giderse ülkemize kim bakacak. Senin çocuğun var buradan git, ben de buradaki çocuklarıma askerlerime yardım edeceğim' dedi."

"BENİM İÇİN 'KAHRAMAN' OLDULAR"

Snizhana Bora, "Benim ailem benim için kahraman. Kalbim ruhum Ukrayna’da. Sivilleri çocukları öldürmek istiyorlar. Ama biz güçlü bir ülkeyiz güçlü bir milletiz. Bu savaş son bulmadan burada rahat oturamam çocuklar insanlar ölüyor. Barış adına ne yapabileceksek onu yapalım." diye konuştu.

"'GEREKİRSE SAVAŞARAK ÖLECEĞİZ' DEDİLER"

Snizhana Bora’nın eşi Kutsal Bora da kayınvalidesi ile görüştüğünü ancak kendisine 'ben vatan haini değilim gerekirse burada savaşarak öleceğim' diyerek Ukrayna’dan ayrılmadığını ve Türkiye’ye gelmediğini belirterek, kayınpederinin de Ukrayna ordusuna katıldığını ancak kendisinden haber alamadıklarını söyledi.