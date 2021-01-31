Türk savunma sanayisi, hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 12 bin saate çıkarıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü bildirdi.

GÖVDE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Projede uçak başına bin 200-bin 500 yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapıldığı bilgisini veren Demir, ''Gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştiriliyor" dedi.

Türk F-16'larının yapısal ömrü 12 bin saate çıkarılıyor- İZLE

HEDEF, 8 BİN SAATTEN 12 BİN SAATE ÇIKARILMASI

İsmail Demir, "TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.