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- Türk F-16'sı Ermenistan Su-25 savaş uçağını düşürdü yalanlaması
Türk F-16'sı Ermenistan Su-25 savaş uçağını düşürdü yalanlaması
Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının, Türkiye'ye ait bir F-16 tarafından düşürüldüğüne yönelik iddialar yalanlandı.
- Haber Merkezi
- 29.09.2020 - 17:33
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini iddia etmişti.
Açıklamada, "Hava muharebeleri sırasında bir askeri görev yerine getirilirken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ermenistan hava sahasındaki Ermeni Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Uçağın pilotu, kahramanca öldü." denildi.
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Askeri yetkililerden yapılan açıklamada, Türk F-16 savaş uçaklarının Ermenistan hava kuvvetlerine ait savaş uçağını vurduğu haberi yalanlandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Türkiye'nin Ermenistan'ın uçağını vurduğu iddiası gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.