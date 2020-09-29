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    Türk F-16'sı Ermenistan Su-25 savaş uçağını düşürdü yalanlaması

    Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının, Türkiye'ye ait bir F-16 tarafından düşürüldüğüne yönelik iddialar yalanlandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 17:33
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    Türk F-16'sı Ermenistan Su-25 savaş uçağını düşürdü yalanlaması

    Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

    Açıklamada, "Hava muharebeleri sırasında bir askeri görev yerine getirilirken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ermenistan hava sahasındaki Ermeni Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Uçağın pilotu, kahramanca öldü." denildi.

    HABERLER ASILSIZDIR

    Askeri yetkililerden yapılan açıklamada, Türk F-16 savaş uçaklarının Ermenistan hava kuvvetlerine ait savaş uçağını vurduğu haberi yalanlandı.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Türkiye'nin Ermenistan'ın uçağını vurduğu iddiası gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

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