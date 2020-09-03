Türk gazeteciler Yunanistan'da hedef gösterildi

Türk gazeteciler, Yunanistan'da bir İnternet sitesi aracılığıyla, hedef gösterildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da tepki gösterdi.

Yunanistan'da bulunan bir internet sitesi, Meis adasında görev yapan AA çalışanların bilgilerini ifşa ederek hedef gösterdi.

Yapılan bu hareket üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Altun, "Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz.

Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye’de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür.

"GAZETECİ ARKADAŞLARIMIZIN SAÇININ TELİNE ZARAR GELİRSE BUNUN BEDELİNİ ÖDERSİNİZ"

Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz.

En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir." dedi.



