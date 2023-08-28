Türk gemici Moritanya'da yaşamını yitirdi

Batı Afrika'da yer alan Moritanya'da Sinop bandıralı balıkçı teknesinin botuna halat getirmek için suya atlayan 43 yaşındaki Mesut Demir, biraz yüzdükten sonra fenalaştı.
Demir'i fark eden gemi kaptanı hemen müdahale ederek karaya çıkardı.
Hastaneye kaldırılan gemici tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cenaze namazı hastane bahçesinde kılındı
Demir'in cenazesi kaldırıldığı hastanenin bahçesinde oradaki Türk balıkçı teknelerinin personeli ve kaptanlarıyla kılındı.
Cenaze namazı sonrası gemi sahibi Salih Üçüncüoğlu nezaretinde Moritanya'nın başkenti Nuakşot'a geçen cenazenin uçakla İstanbul'a geleceği, adli işlemler ve otopsi sonrası Tekirdağ'a nakledilip burada cenaze töreni gerçekleştirileceği öğrenildi.
8 aydır Moritanya'da
Zeki Üçüncüoğlu balıkçı gemisi 8 ay önce Moritanya'nın Nadibu şehrine çalışmaya gitmişti.
Gemide 25 Türk, 10 Moritanyalı gemici çalışıyordu.