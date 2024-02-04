Haberler



Gündem



Türk halkı ikiye bölündü! 'En sevilen' ve 'asla yemem' denilen çorba...

Türk halkı ikiye bölündü! 'En sevilen' ve 'asla yemem' denilen çorba... Yapılan çorba araştırmasında yüzde 24,4 ile en sevilen çorba kelle paça oldu. Aynı zamanda, yüzde 17,7 ile de asla yemem denilen çorbalar arasında da ilk sırada yer aldı.