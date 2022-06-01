Hava Kuvvetleri'nin 111'inci Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında MSB tarafından video paylaşımı yapıldı. Bakan Akar da yayınladığı mesajda, güçlü hava ve uzay gücünün şart olduğunu vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) semaların çelik bilekli koruyucusu Hava Kuvveleri, kuruluşunun 111’inci yılını kutluyor.

Hava Kuvvetleri’nin yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinde bir paylaşım yaptı.

Hava Kuvvetleri’nin yer aldığı bir video paylaşan MSB, şu ifadeleri not düştü:

“Yıldırım kelimesi tarife yetmez. Ey düşmanlar bilin ki, çelik bilekler bükülmez… Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 111’inci Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun.”

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı.

Türk Hava Kuvvetleri, 111 yaşında VİDEO



“Güçlü kara, deniz, hava ve uzay gücü şarttır”

Bakan Akar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hava Kuvvetlerimizin Kahraman ve Fedakâr Mensupları, Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Asil milletimizin semalardaki çelik kanatları olan Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 111’inci yılını kutluyorum. Küresel ve bölgesel risk, tehdit ve tehlikelerin had safhaya çıktığı, krize hatta savaşa evrildiği bir dönemde etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvetlere sahip olmak hayati önemdedir. Bu nitelikleri haiz silahlı kuvvetler için de güçlü kara, deniz, hava ve uzay gücü şarttır.





“Hava Kuvvetlerimiz dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasında yerini almıştır”

'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerimiz; bir asrı aşan tarihi, nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasında yerini almıştır. Hava Kuvvetlerimiz; üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu harekât kabiliyetleri ile semalarımızın korunmasından terörle mücadele harekâtına; denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin savunulmasından dünyanın birçok bölgesindeki insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Hava sahamızı ihlal girişimlerine karşı semalarımızı başarıyla koruyan, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle imha ederek terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesinde önemli pay sahibi olan, insani yardım ve tahliye operasyonlarını başarıyla planlayıp icra eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr personeline teşekkür ediyor, üstün gayretlerinden dolayı her birini alınlarından öpüyorum.

Yerli ve millî savunma sanayii vurgusu

Yerli ve millî savunma sanayii ürünü yüksek teknolojiye sahip silah sistemleri ile teçhiz edilen Hava Kuvvetlerimiz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstelendiği görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 111’inci yıl dönümü vesilesiyle, Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla, minnetle anıyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ başta olmak üzere, Hava Kuvvetlerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük katkıları olan tüm muvazzaf ve emekli personelini ve onları sabırla destekleyen kıymetli aile fertlerini en içten duygularımla kutluyor; kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."