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Türk Hava Kuvvetleri Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarının eğitim uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.