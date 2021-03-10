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    Türk Hava Kuvvetleri, Bartın'da ses üstü test uçuşları yapacak

    Bartın Valiliği, belirlenen saatlerde test uçuşlarının yapılacağını duyurdu.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 15:07
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 15:15
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    Türk Hava Kuvvetleri, Bartın'da ses üstü test uçuşları yapacak

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, ses üstü test uçuşlarına hazırlanıyor.

    Bartın Valiliği, Hava Kuvvetleri'nin faaliyetiyle ilgili açıklama yaparak, halkı bilgilendirdi.

    Açıklamada, TSK'ya ait savaş uçaklarının planlı uçuşlar kapsamında ses üstü test uçuşları gerçekleştireceği belirtilerek, şöyle denildi:

    10-12 MART'TA SES ÜSTÜ TEST UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

    "İlimiz semalarında 10-12 Mart tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait savaş uçakları ile planlı uçuşlar kapsamında 'Ses Üstü Test Uçuşları' gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

    Yapılacak uçuşlar, hava kuvvetleri komutanlığının ses hızının üzerinde planlı test uçuş faaliyetleri olup, hava durumunun müsait olması halinde söz konusu uçuşların belirtilen günlerde 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Türk Hava Kuvvetleri, Bartın da ses üstü test uçuşları yapacak #1

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