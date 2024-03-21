AA

Türk savaş uçakları, Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Eğitime ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama yapıldı.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçaklarının, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra ettiği belirtildi.

Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Türk Hava Kuvvetleri, özgürlüğümüzün ve milli menfaatlerimizin yılmaz bekçisi olarak Ege ve Akdeniz'de olduğu gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı muharip ve destek uçaklarımız ile Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.