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    Türk Hava Kuvvetleri Trabzon’da radar üssü kuracak

    Of ilçesinde kurulması planlanan Radar Mevzi için bölgede incelemeler yapıldı. Ayrıca altyapı ve üst yapı ihtiyaçları için ihaleye çıkıldı.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 17:52
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    Türk Hava Kuvvetleri Trabzon’da radar üssü kuracak

    Trabzon’un Of ilçesinde yer alan Cos Tepe'de, Karadeniz hava sahasını gözlemleyecek Radar Mevzi kurulumu için çalışmalara başlandı.

    222 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı Hv. Mu. Bnb. Özgür Genç ve 221 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı Hv. İs. Yzb. Coşkun Yaşar Kurteş, bölgede incelemelerde bulundu.

    Mevziinin altyapı ve üst yapı ihtiyaçları için ihale yayınlandı.

    BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMASI

    Konu ile ilgili açıklama yapan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu şu ifadeleri kullandı:

    “Cos Tepe'ye kurulacak Radar Mevziinin Of’umuza hayırlı olmasını diliyor, katkı ve destekleri için Hava Kuvvetleri Komutanımız Oflu hemşerimiz Hava Orgeneral Sayın Hasan Küçükakyüz'e ve diğer tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Bugün, 222 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı Hv. Mu. Bnb. Özgür Genç ve 221 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı Hv. İs. Yzb. Coşkun Yaşar Kurteş'i belediyemizde ağırladık. Şehrimizin ve ülkemizin güvenliği için zorlu bir mücadele sürdüren Komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, her daim birlikte çalışmaya devam diyoruz.”

    Türk Hava Kuvvetleri Trabzon’da radar üssü kuracak #1

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