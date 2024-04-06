Türk Hava Kuvvetleri'nin araçları emin ellerde: Uzman personel, titizlikle kontrol ediyor Ana jet üslerinin ev sahipliği yaptığı bakım işlemleri sırasında en ince detaya kadar kontroller gerçekleştiriliyor.

AA & Ensonhaber

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevler icra eden hava araçları, Türkiye'nin "havadaki gözleri" konumunda bulunuyor.

Araçların uçuş öncesi ve sonrasındaki bakımı, uzman personel tarafından gerçekleştiriliyor.

Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü seviyesinde icra edilenler haricindeki tüm bakımlar, Birlik Uçak Sistemleri Komutanlığınca Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki ana jet üslerinde yapılıyor.

Türk Hava Kuvvetleri araçlarına özenli bakım

Bakımlar kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan çeşitli tipteki helikopter ile CN-295 kargo tipi uçak, F-16, F-4 ve F-5 muharip tipi savaş uçakları uçuş öncesi, uçuş sonrası, uçuş arası ile periyodik bakımları özenle gerçekleştiriliyor.

En ince detayına kadar kontrol ediyorlar

Alanında uzman uçak bakım personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki vurucu gücü olan hava araçlarını en ince detayına kadar inceliyor.

Uçakların faaliyetini her an sağlayan personel, "Uçar dediğimiz uçak, o andan itibaren uçar." sloganıyla görevini yerine getiriyor.

Erdoğan: Bu yaz garanti altına alacağız

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaşan jetleri, sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarında etkili roller üstleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacağız." demişti.

Erdoğan, "Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Irak ile Türkiye ortak hareket edecek

Irak, terörle mücadele için Türkiye ile ortak hareket etmeye hazır olduğunun sinyallerini veriyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat yönetiminin tavır değişikliğine işaret ederek, "PKK'nın, Irak'ın çıkarlarına aykırı hareket eden bir terör örgütü olduğunu ilk defa kabul ettiler." demişti.

Bağdat ile yoğun temas

Türk ve Iraklı muhataplar, Bağdat'ta geçtiğimiz günlerde temaslarda bulunmuştu.

Bakan Fidan, "Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimiz ve koordinasyon toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek." şeklinde konuşmuştu.