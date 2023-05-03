Türk hava sahası, Ermenistan uçaklarına kapatıldı Ermenistan'daki anıt provokasyonunun ardından Türk hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatıldı... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Devam ettirirlerse yeni adımlar atacağız" dedi.

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Ermenistan, Osmanlı siyasi liderlerinin yanı sıra Türk diplomatlara yönelik terör eylemlerini yüceltmeyi amaçlayan anıt dikti.

Terör saldırılarının kod ismi olan "Nemesis" adı verilen anıta, Türkiye’nin vereceği karşılık merak ediliyordu.

Şehit Türk diplomatlara saygısızlık

Önce Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, şehit Türk diplomatlara saygısızlığı kınadı.

Bu tür kararların Ermenistan ile süren normalleşme adımlarına zarar vereceğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir.” denildi.

Türk hava sahası, Ermenistan uçaklarına kapatıldı

Bugün de söz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndaydı.

Çavuşoğlu, Ermenistan'daki anıt provokasyonunun ardından Türk hava sahasının Ermenistan uçaklarına kapatıldığını duyurdu.

"Devam ettirirlerse yeni adımlar atacağız"

Bakan Çavuşoğlu, “Benim bunu kabul etmem mümkün değil. Yanıt olarak da Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık. Bir tek Ermenistan Meclis Başkanı toplantı için Türkiye'ye gelecek istisnai olarak ona izin verdik. Devam ettirirlerse yeni adımlar atacağız.” dedi.

Nemesis terör eylemleri

Taşnak Partisi tarafından Ermeni techirindeki rollerinden ötürü bir dizi eski Osmanlı siyasi ve askeri liderinin yanında "Eylül Günleri" ile suçlanan Azeri siyasetçilere de karşı 1920 ve 1922 arasında gerçekleştirilmiş bir dizi suikastten oluşan bir gizli operasyondur.

Şahan Natali ve Karekin Pastırmacıyan, operasyonun başındakilerdir.

Operasyon adını Yunan mitolojisindeki intikam tanrıçası Nemesis'ten almıştır.