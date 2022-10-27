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    Türk Hava Yolları, Kerkük'e direkt uçuş başlattı

    Türk Hava Yolları, daha önce askeri üs olarak kullanılan Irak'ın Kerkük kentindeki Kerkük Havalimanı'na, İstanbul'dan ilk doğrudan uçuşunu düzenledi.
    • 27.10.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 15:48
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    Türk Hava Yolları, Kerkük'e direkt uçuş başlattı

    Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ve askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı, 16 Ekim'de düzenlenen törenle resmen hizmete açılmış, 20 Ekim'den itibaren iç ve dış hat uçuşları başlamıştı.

    Irak Sivil Havacılık Kurumu yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük Havalimanı'nın tüm uluslararası standartlara uygun ve sivil uçuşlara hazır olduğunu belirtmiş, Kerkük Havalimanı'nın ülkedeki yolcu ve kargo taşımacılığına ciddi anlamda katkı sağlayacağını kaydetmişti.

    Bugün ise İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK6890 sefer sayılı uçak, saat 10.30'da hareket etti.

    13.00'te Kerkük Havalimanı'na indi

    Uçak, Kerkük Havalimanı'na 13.00'te indi.

    Uçuşta; THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kerkük Valisi Rakan Said, Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Irak Türkmenleri yetkilileri, DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ve Kerkük Türkmen iş insanları da hazır bulundu.

    Kerkük Havalimanı'na inen uçak, havalimanında su takıyla karşılandı.

    Türk Hava Yolları, Kerkük'e direkt uçuş başlattı VİDEO

    Irak'a doğrudan sefer sayısı 6'ya çıktı

    THY; Bağdat, Basra, Necef, Erbil ve Süleymaniye'den sonra Kerkük Havalimanı'yla Irak'ta doğrudan sefer düzenlediği şehir sayısını 6'ya çıkardı.

    AA'nın aktardığına göre aynı uçak, akşam saat 16.40'ta Kerkük'ten İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli seferini icra edecek.

    Türk Hava Yolları, Kerkük e direkt uçuş başlattı #1

    Türk Hava Yolları, Kerkük e direkt uçuş başlattı #2

    Türk Hava Yolları, Kerkük e direkt uçuş başlattı #3

    Türk Hava Yolları, Kerkük e direkt uçuş başlattı #4


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