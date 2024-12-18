Türk Hava Yolları'ndan en uzun uçuş başladı: Şili-Santiago’ya 19 saat 10 dakika

Haber Merkezi

Türk Hava Yolları'nın ilk kez sefer düzenleyeceği şehir, 19 saat 10 dakikayla şirketin en uzun ikinci uçuşu olacak.

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu bugün 20:35’te TK 215 sefer sayılı uçuşuyla Şili’nin en önemli şehri Santiago’ya uçuş başlattı. Bu uçuş havayolunun en uzun ikinci uçuşu olarak kayıtlara geçecek.

Uçuşlar İstanbul’dan Santiago’ya her iki yönde Sao Paulo duraklamalı, haftada 4 frekans olarak başlayacak.

İlk bacak olan Sao Paulo uçuşu 13 saat 15 dakika sürecek. 1 saat 35 dakika Sao Paulo’da kalacak olan uçak, ikinci bacak olan Santiago uçuşunu ise 3 saat 45 dakikada tamamlayacak.

Uçuş toplamda 19 saat 10 dakikayla havayolunun en uzun uçuşları arasında girecek. Havayolu B777-300ER’la başlayacağı uçuşlara A350-900 model uçaklarla devam edecek.

BİLAL EKŞİ: "BİR REKOR BELGESİ GELİR Mİ ACABA"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Bir rekor belgesi gelir mi acaba?



Biz tekrar söyleyelim.



Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor

THY'NİN GÜNEY AMERİKA ROTASININ GENİŞMELESİ

Türk Hava Yolları (THY), Güney Amerika’daki genişlemesine uzun yıllar önce Senegal üzerinden Brezilya’nın Sao Paulo şehrine uçuş gerçekleştirerek başlamıştı. Ardından, Brezilya'dan aldığı 5. trafik hakkı ile Sao Paulo'dan Arjantin'in Buenos Aires şehrine uçmaya başladı. Şimdi ise, Sao Paulo’dan Şili’nin başkenti Santiago’ya uçuş başlatmak için hazırlık yapıyor.

Haftada 4 gün olarak planlanan uçuşlar, Airbus A350-900 uçaklarıyla yapılacak. Türkiye ile Brezilya arasındaki anlaşmalara göre, THY haftada 2 bin 632 koltuk sunmayı hedefliyor.

THY'NİN SANTIAGO'DAKİ RAKİPLERİ

Bu yeni hatla birlikte, THY’nin Avrupa'dan en büyük rakibi Fransız havayolu şirketi Air France olacak.

Air France, haftanın her günü Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Santiago’ya uçuş düzenliyor ve SkyTeam ittifakında bölgedeki güçlü ortakları ile rekabet ediyor.

Diğer önemli rakipler arasında ise Alman Lufthansa Havayolları bulunuyor. Lufthansa, Frankfurt’tan haftada üç gün Santiago’ya uçuyor.

Bir başka büyük rakip ise İngiliz British Airways. British Airways, Londra Heathrow Havalimanı’ndan haftanın dört günü Santiago'ya uçuş düzenliyor.

THY, DOĞRUDAN UÇUŞLAR İÇİN 2026'YI BEKLİYOR

THY, dünya çapındaki farklı destinasyonlardan uçuşlar düzenleyerek Air France, Lufthansa ve British Airways’e karşı avantaj elde etse de, doğrudan uçuş yapabilmesi için 2026 yılını beklemesi gerekebilir. Bu tarihten sonra Airbus A350-1000 uçakları ile aktarmasız uçuşlar sağlanması planlanıyor.

Şu an Şili’ye uçan diğer havayolları arasında Amerikan Havayolları, Air Canada, Air France, Aeromexico, Avianca, British Airways, Lufthansa ve Copa yer alırken, LATAM Havayolları bölgedeki ev sahibi havayolu olarak öne çıkıyor. THY ve LATAM, Frankfurt ve Heathrow üzerinden ortak uçuşlar düzenlemektedir. Ayrıca, Şili merkezli bir diğer havayolu şirketi olan Sky Airline da bölgede faaliyet gösteriyor.

HAFTADA 4 GÜN UÇUŞ VAR

İstanbul – São Paulo TK 215 IST 14:50 – 04:30 (+1) GRU / Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi.

São Paulo – Santiago TK 215 GRU 06:05 – 10:00 SCL / Salı, Perşembe, Cuma ve Pazar.

Santiago – São Paulo TK 216 SCL 11:55 – 15:30 GRU / Salı, Perşembe, Cuma ve Pazar.

São Paulo – İstanbul TK 216 GRU 17:05 – 05:35 (+1) IST / Salı, Perşembe, Cuma ve Pazar.

SIRADAKİ UÇUŞ NOKTALARI

Türk Hava Yolları, Santiago uçuşunun ardından bir sonraki hedef olarak Peru’nun başkenti Lima’yı planlıyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir röportajda, Santiago ile birlikte Lima’nın da değerlendirilen yeni uçuş noktaları arasında olduğunu duyurmuştu.

Bunun yanı sıra, THY’nin bir diğer hedefi ise Brezilya’da karnavalları ile ünlü Rio de Janeiro şehri olacak. Ocak 2025 itibarıyla Brezilya ve Türkiye arasındaki uçuş haklarının artmasıyla, THY Sao Paulo’dan sonra Rio de Janeiro’ya da uçmaya başlayacak.

THY'NİN DİĞER UZUN UÇUŞLARI

İstanbul-Kuala Lumpur-Sidney

İstanbul-Kuala Lumpur uçuşu 10 saat 10 dakika sürüyor. Kuala Lumpur’da yaklaşık 1 saat 15 dakika duran uçak; yolcu, ekip değişimi ve yakıt ikmali yaptıktan sonra ikinci etap Sidney’e yaklaşık 8 saat 15 dakika sonra taker koyuyor. Uçuş yaklaşık 19 saat 40 dakika sürüyor.

İstanbul-Singapur-Melbourne

THY’nin en uzun ikinci uçuşu yine Avustralya kıtasına yapılan uçuş olarak ön plana çıkıyor. Şirket ilk bacak olarak 10 saat 40 dakika İstanbul-Singapur Changi uçuşu gerçekleştiriyor. Havayolu yaklaşık 2 saat burada bekledikten sonra Singapur Changi-Melbourne uçuşunu ise 7,5 saatte tamamlıyor. Yani bu uçuş ortalama 18 saate geliyor.

İstanbul-Mexico City-Cancun

2019 yılında THY, Latin Amerika’nın ikinci büyük şehri ve Meksika’nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika’nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun’a tarifeli sefer başlattı. İstanbul-Mexico City arasındaki uçuş yaklaşık 14 saat 55 dakika sürüyor. Havayolu burada 1 saat mola verdikten sonra 2 saat 25 dakikada Cancun’a varıyor. Bu uçuş toplam 18 saat 50 dakika sürüyor ve havayolunun en uzun uçuşları arasında yer alıyor.

İstanbul-Sao Poulo-Buenos Aires

THY Sao Paulo’yu Amerika kıtasında aktarma merkezi olarak kullanıyor. Buradan Buenos Aires, Mexico City ve Panama gibi noktalara sefer gerçekleştiriyor. İstanbul’dan Sao Paulo uçuşu 2009’da başladı. Daha sonra şirket bu şehri üs olarak belirledi. İstanbul Sao Paulo uçuşu yaklaşık 13 saat 15 dakika sürüyor. Sao Paulo’dan Buenos Aires’e yapılan ikinci bacak 3 saat 5 dakika civarı ve toplam uçuş saati 16 saat 20 dakika oluyor.