Türk Hava Yolları'ndan Şam'a seferler başlıyor

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi..

Esad rejiminin yıkılmasının ardından özgürleşen Suriye'de normalleşmenin önemli adımlarından birisi de Şam ve Halep Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesi oldu..

Bu gelişmenin ardından iç savaşın patlat verdiği dönemlerde yaşanan gelişmelerin ardından Şam ve Halep'e yapılan seferler için bilet satışlarını durduran THY, önemli bir adım attı.

THY, 13 yılın ardından Suriye'ye yeniden sefer düzenleyecek..

23 OCAK'A ŞAM'A UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 23 Ocak'ta Suriye'nin başkenti Şam'a seferlerine başlayacağını duyurdu.

HAFTADA 3 SEFER

23 Ocak'ta başlayacak uçuşlar haftada 3 sefer şeklinde planlandı.

THY'nin Şam'dan sonra Halep'e de sefer başlatması bekleniyor..

THY ŞAM'A HAFTADA 7, HALEP'E İSE 5 SEFER YAPIYORDU

Türk Hava Yolları, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Şam ve Halep'e yapılan seferler için bilet satışlarını 1 Nisan 2012 tarihinde durdurmuştu.

Türk Hava Yolları Şam'a haftada 7 sefer, Halep'e ise 5 sefer yapıyordu.