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Haber Merkezi

Türkiye, TUSAŞ tesislerine yönelik düzenlenen saldırılar ile sarsıldı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan acı olayda, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerinin nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi.

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu ve 22 kişi ise yaralandı.

5 TUSAŞ ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU

Saldırıda; TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşenler için anma töreni düzenlendi.

Törene ilişkin görüntüler Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

KARANFİL BIRAKTILAR

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Allah rahmet eylesin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Söz konusu görüntülerde, şehitlerimizin isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı alana karanfil bırakıldığı görüldü.

Ayrıca, TUSAŞ çalışanlarının ve katılımcılarının duygusal anlar yaşadığı kaydedildi.

"ONLAR BİR ANNE, BİR ARKADAŞ, BİR EVLATTI..."

Türk Havacılık Uzay Sanayii'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: