Türkiye, havacılık alanında büyük başarılar katediyor...

Son olarak TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan Çanakkale temalı HÜRJET paylaşımı dikkat çekti.

Paylaşımda, HÜRJET’in ikinci prototipinin yeni boyasıyla gökyüzüne havalandığı görüntüler yayınlandı.

"DAHA BÜYÜK HEDEFLERE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Paylaşımda, "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!" notu düşüldü.

Öte yandan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

HÜRJET’in ikinci prototipinin, milli mühendisliğin gurur kaynağı olarak yeni boyasıyla gökyüzüne havalandığını belirten Görgün, şu ifadelerde bulundu:

HÜRJET, havacılıkta kendi mühendislik gücümüzle ulaştığımız seviyeyi bir kez daha kanıtlıyor.



Türk savunma sanayiinin azmi ve kararlılığıyla geleceğe uçuyoruz. Başta TUSAŞ ailesi olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz!