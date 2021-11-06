Ankara'da çekim yapan ve özel bir müzik hazırlayan TUSAŞ, yeni tanıtım filmini yayınladı.

Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayiindeki adımları, dünya çapında yakından takip ediliyor.

Dünyanın en büyük 100 havacılık şirketi arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yeni yeni bir tanıtım filmi çekti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirdiği havacılık projeleri ile dünya havacılık sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan TUSAŞ'ın yeni tanıtım filminin prodüksiyonunu Böcek yapım gerçekleştirdi.

SİNEMATİK ÇEKİM

Özgün projelere ait hava-hava videolarının ilk kez sinematik olarak çekildiği tanıtım filmi için özel olarak getirtilen helikopter kullanıldı. Tanıtım filminin müziği ise özel olarak bestelendi.

ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ

Yönetmenliğini Dağhan Celayir'in yaptığı, hava görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın üstlendiği çekimler Ankara’da gerçekleştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yeni tanıtım filmi VİDEO



"GELECEĞİNE GÜÇ KAT"

TUSAŞ yeni tanıtım filmini "Geleceğine Güç Kat" söylemi ile kullanarak yeni logo ve kimliğini pekiştirdi.