Türk heyeti Gazze'de! Sahra hastanesi için inceleme yapılacak Gazze’de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, bu sabah Mısır üzerinden Gazze’ye intikal etti.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde sürüyor.

Açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de hastaneleri bombalayarak savaş suçu işleyen ve binlerce masumu öldüren İsrail, duracak gibi de gözükmüyor...

Ateşkese rağmen baskı ve saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı duran ülkelerin başında ise Türkiye yer alıyor.

Bugüne kadar Gazze'de silahların susması için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları sürerken, Türk heyeti de sabah saatlerinde Gazze'ye geçti.

Sahra hastanesi için ön çalışma yapılacak

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye tarafından Gazze’de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, bu sabah Mısır üzerinden Gazze’ye intikal etti.

Heyetin tespitlerine bağlı olarak hastanenin bir an önce faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Hazırlıklarda son aşamaya gelindi

Türkiye, Gazze'deki on binlerce yaralı sivilin tedavi imkanına kavuşabilmesi için de Gazze içinde bir sahra hastanesi kurmak üzere hazırlıklarını son aşamaya getirmişti.

Türk yetkililer, havaların soğuması ve kış şartlarının kendini belli etmesiyle ortaya çıkan acil ihtiyaçlarına binaen Gazzeli ailelerin başını sokabilecekleri konteynerlerin konuşlandırılması için de çalışmalar yürütüyor.

Gazze'de konteyner kentler kurulması için fizibilite çalışmaları yapan Türk yetkililer, Katar yönetimiyle bu konuda ve insani yardımların Türkiye'den Gazze’ye gönderilmesi hususunda bir işbirliği zemini oluştuğunu bildirmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümet, geçici ateşkes öncesi yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk 14 bin 854 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.