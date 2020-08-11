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- Türk hücumbotu Kaş'ta, Yunan hücumbotu Meis Adası'nda
Türk hücumbotu Kaş'ta, Yunan hücumbotu Meis Adası'nda
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken; Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.
- DHA
- 11.08.2020 - 11:35
- Güncelleme : 11.08.2020 - 11:35
Türkiye'nin yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından dün Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti.
Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü.
TÜRK ASKERİ, BÖLGEDE UÇUŞ YAPIYOR
Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.
Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı İZLE