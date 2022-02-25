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    Türk İHA'larını öven Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi, mühimmat desteği istedi

    Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, Türkiye'nin insansız hava araçlarının etkisine övgüde bulunarak, ülkesinin "hava savunmada mühimmat desteğine" ihtiyacı olduğunu söyledi.
    • AA
    • 25.02.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 08:59
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    Türk İHA'larını öven Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi, mühimmat desteği istedi

    Japonya Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) düzenlediği basın toplantısında konuşan Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, Rusya'nın ülkesine yönelik askeri müdahalesine karşı dost ülkelere "yaptırım desteklerini" artırmaları çağrısı yaptı.

    Ukrayna'nın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupalı "dostlarından beklentilerine" işaret eden Korsunsky, "Şu noktada beklentilerimiz hava savunma kapsamlı ilave mühimmat desteği. Tanklara karşı kendimizi korumamız için halihazırda teçhizatımız iyi. İşe de yarıyor." ifadesini kullandı.

    Korsunsky, seyir füzelerine karşı Ukrayna'nın savunma desteğine ihtiyacı olduğunu da bildirdi.

    “TÜRKİYE'NİN SAĞLADIĞI İYİ EKİPMANLARIMIZ VAR”

    Ülkesinin Türkiye'den tedarik ettiği askeri ekipmanlara değinen Korsunsky, "Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var, insansız hava araçları (İHA). Çok da etkililer, halihazırda kullanıyoruz. Nasıl kullanıldığına dair fotoğraflar gördüm. Harikalar." yorumunu yaptı.

    Korsunsky, Ukrayna'nın "Rus milletine karşı değil, Moskova'daki rejime karşı" mücadele ettiğini vurgulayarak, Rusya'ya karşı "olabildiğince sert yaptırımların" ülkesine destek olacağını söyledi.

    Türk İHA larını öven Ukrayna nın Tokyo Büyükelçisi, mühimmat desteği istedi #1

    “DAHA FAZLA YAPTIRIMIN UYGULANMASINA İHTİYACIMIZ VAR”

    ABD ve AB'nin şimdiye dek açıkladığı yaptırımlar dolayısıyla teşekkür eden Korsunsky, "Hepsi önemli ve iyi hazırlanmış yaptırımlar. Müteşekkiriz ancak şu anda daha fazla yaptırımın uygulanmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.


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