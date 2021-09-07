Yunan medyası,bir Türk SİHA'sının Doğu Ege'de Yunanistan'a ait bir savaş helikopterini düşürmeye çalıştığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'larla Türkiye, hava savunmada dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu başarısı ise Yunanistan'a panik yaşatmaya devam ediyor.

Son olarak Yunan basınında Türk İHA'ları ile Yunan helikopteri arasında yaşanan bir olayın iddiası ortaya atıldı.

Türk İHA'larının faaliyetlerini düşmanca olarak yorumlayan bir Yunan televizyonu, Doğu Ege'de bir Türk İHA'sının Yunan helikopterini düşürmeye çalıştığını anlattı.

Stüdyoda korkuyla anlatılarak ortaya atılan iddiada şu ifadelere yer verildi;

Türk İHA'sı yunan medyasını panikletti VİDEO

"TÜRK İHA'SI NEREDEYSE ÇARPIYORDU"

"Şimdi Ege'deki Türk provakasyonlarına ve kanalımızın bugün açıkladığı meçhul bir olaya geçelim.

Yunan helikopteri ile Türk İHA'sı neredeyse çarpışıyordu.

Olay yakın zamanda Doğu Ege'de yaşandı. Yunan helikopteri eğitim uçuşu yapmak için, Yunan fırkateyninden gece görüş ekipmanları gece vakti havalandığında 500 metre civarına yakın bir mesafede bir Türk İHA'sı gördüler.

Büyük bir İHA değildi. Ama önlerinden geçebilecek kadar büyüktü.

"BİRKAÇ KEZ TEKRARLANDI"

Bu bir kere olmadı iki kere oldu ve Türk İHA'sı tekrar geldi, önlerinden geçti. Helikopterlerin deneyimli operatörleri gerekli tüm işlemleri yaparak, fırkateyne haber verdi ve gemiye geri döndü.

"BU OLAY İHA'LARIN NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNU GÖSTERİR"

Bu olay geceleri alçak irtifada İHA'ların ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor.



Türkler orada sadece İHA'ları ile pilot olmadan oldukları için, bizim pilotlarımızın hayatını tehlikeli hareketlerle riske atıyorlar.

"ÇİFTE PROVOKASYON"

Aynı Türk İHA'larının donanma tatbikatı sırasında Yunan gemilerinin üzerine uçtuğunu not etmeliyiz.

Bu çifte provakasyon Yunan operatörleri için son derece ciddi bir uyarıdır"