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İstanbul Üsküdar’da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Camisi’nde bir dönem görev yapan imam Mustafa Efe, çektiği videolarla tanındı.

Mustafa Efe, umre için gittiği Mekke’de gündeme geldi.

Mekke'de gözaltına alındı

Efe, Mekke’de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediği için gözaltına alındı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Efe, olayı anlattı.

"Mekke’de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediğimiz için gözaltındayız"

O paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

Ayakları kelepçelendi

Öte yandan imam Efe, yayınladığı videonun ardından ise ayaklarının kelepçelenmiş haldeki fotoğraflarını paylaştı.

Açıklama geldi: Gözaltı sürem bitti

Efe, sosyal medya hesabından yeni açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada serbest bırakıldığını söyleyen Efe, şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyu Bilgilendirmesi...

Değerli kardeşlerim, elhamdülillah şu an için herhangi bir sorun yok. Gözaltı süremiz bitti ve ibadetlerimize devam ediyoruz. Bunu ifade ettikten sonra bir hususu tashih etmek isterim.



*Şahsımla ilgili paylaşımlar ve haberler “Aziz Mahmud Hüdayi Camii İmam Hatib-i” olarak yapılmakta.



Oysa şahsım Aziz Mahmud Hüdayi Camimizin ESKİ İmam Hatibiyim. Şu an Diyanet İşleri Başkanlığımızın personeli değilim. Emeklilik dilekçemi geçtiğimiz süreç içerisinde DİB’e sunmuştum. Hali hazırda ilmi çalışmalarıma ve ticari faaliyetlerime devam etmekteyim.



*Gözaltında olduğumuz süre içerisinde ve sonrasında; arayan, soran, ilgi ve alaka gösteren tüm devlet büyüklerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum.



Kabe’den Selam ve Dua ile…