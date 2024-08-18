Türk insani yardım görevlisi Madagaskar’da alıkonuldu Madagaskar’da insani yardım çalışmaları sürdüren Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel, dün sabah saatlerinde Jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Haber Merkezi

Yaklaşık 5 yıldır Madagaskar’da insani yardım çalışmaları sürdüren Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel'in dün sabah saatlerinde Jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Verilen bilgileri göre Ahmet Temel, aradan geçen 24 saatin ardından alıkonulmaya devam ediyor.

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMASI ENGELLENDİ

Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yaklaşık 5 yıldır Madagaskar’da faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak dernek, başkente yaklaşık 900 kilometre uzaklıktaki Toliara’da 6 kişilik bir insani yardım gönüllüsüyle birlikte bir dizi insani yardım çalışması yürüttüğü esnada haksız bir engellemeyle karşı karşıya kaldı.

Dernek Başkanı Ahmet Temel, Türkiye Maarif Vakfı ile yapılan işbirliği neticesinde Toliara’da öğrencilere yönelik sınav gerçekleştirdiği esnada savcılık emriyle karakola davet edildi.

DÜN SABAH SAATLERİNDEN BU YANA GÖZALTINDA

İfadesini vermiş olmasına rağmen Temel, 24 saattir serbest bırakılmadı. Dün sabah saatlerinden bu yana gözaltında bulunan Ahmet Temel, uygunsuz şartlarda geceyi karakolda geçirmek durumunda kaldı.

YARDIM FAALİYETLERİ DURDU

Temel’in gözaltı süresinin uzamasının ardından bölgedeki insani yardım faaliyetleri de durmak zorunda kaldı.

MAĞDURLAR DESTEK İÇİN KARAKOLA GELDİ

Günübirlik olarak mağdurlara sıcak yemek, temiz su, ekmek ve çeşitli yardımlarda bulunan dernek, gün içerisinde dağıtımlarını yapamayınca mağdurlar, karakolun önüne Ahmet Temel’e destek için geldiler.

Temel’e destek gösterisinde bulunan kalabalık, çok geçmeden polis tarafından dağıtıldı. Madagaskarlı mağdurlar, böylelikle bir kez daha mağdur kaldı.

BÜYÜKELÇİLİK DEVREDE

Konuya ilişkin devreye giren Türkiye Cumhuriyeti Madagaskar Büyükelçiliği’nin ise yerel makamlarla teması sürüyor.

MAĞDURLAR DERNEK BAŞKANININ SERBEST BIRAKILMASI İSTİYOR

Haksız alıkonulma nedeniyle bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam edilemiyor. Mağdurlar, bir an evvel Ahmet Temel’in serbest bırakılmasını talep ediyor.