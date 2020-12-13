Türk-İş: Asgari ücrette rakamı önce işveren ve hükümet getirsin

Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işveren ve hükümetten rakam beklediklerini belirterek, "Çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz" dedi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, resmi olarak başladı.

2021 yılı için belirlenecek asgari ücretin görüşüleceği 15 Aralık'taki ikinci toplantı öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu.

Atalay, diğer yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücrette talep ettikleri rakamı dile getirmediklerine vurgu yaparak, şunları söyledi:

ÖNCE HÜKÜMET RAKAM GETİRSİN

"Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı."

UMUT ETTİĞİMİZ BİR RAKAM GELİRSE İMZALARIZ

Yeni asgari ücrete dair "kafalarında bir rakam" olduğunu bildiren Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

"TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıklasın. Ona göre hareket ederiz. Toplumun yüzde 40'ı güzel bir haber bekliyor. Güzel haberlere toplumun bu dönemde daha çok ihtiyacı var. İnşallah, umut ettiğimiz bir rakam önümüze gelir, biz de masada imzalarız."