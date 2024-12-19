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Haber Merkezi

2025 yılına sayılı günler kala gündem asgari ücret.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'tan itibaren çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan 3 toplantıdan karar çıkmadı.

İşçi tarafının toplantılar boyunca bakanlık temsilcileri ve işverenlerden rakam talebi de karşılık bulmadı.

İŞÇİNİN TALEBİ 29 BİN 583

Bu sürecin sonunda 3'üncü toplantıda da rakam telaffuz edilmeyince TÜRK-İŞ rakam açıklama kararı aldı.

Başkan Ergün Atalay, kameraların karışına geçerek taleplerinin 29 bin 583 olduğunu duyurdu.

Atalay'ın hedefinde ise siyasi partiler ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vardı.

"PARTİLER 150 BİN KİŞİ TOPLASIN DA GÖRELİM"

Yıl içinde sendikaların desteğiyle yapılan mitinglere gönderme yapan Atalay, "Türkiye'nin her yerinde miting yapıyoruz. 150 bin kişi topladık bir ay evvel. Partiler 150 bin kişi toplasın da göreyim. Burada sendikacıları itibarsızlaştırmanın anlamı yok." dedi.

MEHMET ŞİMŞEK'E BÜYÜYORSAK VER ARKADAŞ

Mehmet Şimşek'e de gönderme yapan Atalay, Bakan Şimşek'in "İşler iyi gidiyor" minvalindeki açıklamalarını hatırlattı.

Atalay, "29 bin 583, yüzde 20 refah payı, büyüme payı... Mehmet Şimşek diyor ya 'İşler iyi gidiyor, büyüyoruz' diye. Büyüyorsak ver arkadaş." diye konuştu.

"MASADAN KALKARIZ"

Bir sonraki toplantı ve sürecin geleceği sorulan Atalay, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda masadan kalkacaklarını belirtirken "Bunu verirlerse imza atarız vermezlerse atmayız. Orada olmayız." ifadeleri kullandı.