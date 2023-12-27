TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim talebimiz 18 bin TL'ydi Asgari ücret rakamının açıklandığı toplantıda konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, beklentilerinin 18 bin TL olduğunu söyledi. Atalay, "Yılda iki defa zam yapılmasını talep ettik" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu açıkladı.

Ancak yapılan zam işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'i memnun etmedi.

TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama

Bakan Işıkhan'ın konuşması sonrası Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu.

Atalay açıklamasında yapılan zamma muhalefet şerhi koyduklarını belirtti.

"Bizim talebimiz 18 bin TL'ydi"

Atalay, "Bizim talebimiz 18 bin TL'ydi. Yılda iki defa zam yapılmasını talep ettik" dedi.

"Fiyat artışları ortada"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bizim talebimiz 18 bin liraydı. Yılda 2 kez artış bekliyorduk. Fiyat artışları ortada pazarda, markette. Burada talebimizi söylemiş olduk. Asgari ücret başlangıç ücreti olmasına rağmen bizim ülkemizde bu ücret artık genel ücret oldu. Sayın bakanın ve işveren temsilcisinin imkanı bu şekilde, kendilerine teşekkür ederiz.

"Uzlaşı yok" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıya katılmak üzere bakanlığa gelen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay girişte yaptığı açıklamada "Uzlaşı yok" demişti.

Geçtiğimiz yıl son toplantıya katılmamıştı

Ergün Atalay, her asgari ücret görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamalarla gündem olan bir isim.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen asgari ücret toplantılarında çalışan ve işveren temsilcilerinin anlaşamaması sonrası asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

Ergün Atalay, o gün rakamın açıklandığı toplantıya katılmamıştı.

'Masadan kalkarız' demişti

Atalay, geçtiğimiz haftalarda yapılan ilk toplantıda 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırının teklif edilmesi halinde "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz." demişti.

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