TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Uzlaşırsak masada otururuz Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, uzlaşamadıkları takdirde masaya oturmayacaklarını açıkladı. Atalay, "Uzlaşırsak masada otururuz" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği iki toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tarafları kabul etti.

Asgari ücretin açıklanmasına kısa süre kalmışken taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bakan Işıkhan'dan kritik ziyaret

Kritik toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız." dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı konuştu

Bakan Işıkhan'ın ziyaretinin ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan da açıklama geldi.

"Uzlaşırsak masada otururuz"

Atalay açıklamasında, uzlaşamadıkları takdirde masaya oturmayacaklarını söyledi.

"Rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyleyeceğim"

Atalay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Aklımızdaki rakamı söyleriz. Bakan Bey’e de söylemedim, Cumhurbaşkanı sorsun söyleyeceğim. Rakamla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Uzlaşırsak masada oturur, uzlaşmazsak çıkarız işin içinden. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok.

Geçtiğimiz yıl son toplantıya katılmamıştı

Ergün Atalay, her asgari ücret görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamalarla gündem olan bir isim.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen asgari ücret toplantılarında çalışan ve işveren temsilcilerinin anlaşamaması sonrası asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

Ergün Atalay, o gün rakamın açıklandığı toplantıya katılmamıştı.

'Masadan kalkarız' dedi

Atalay, geçtiğimiz haftalarda yapılan ilk toplantıda 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırının teklif edilmesi halinde "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz." demişti.

Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş.

Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.